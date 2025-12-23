Цена золота установила новый рекорд в 50-й раз с начала года

Во вторник на торгах цена выросла на 0,7% и составила $4473 за тройскую унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость золота вновь достигла исторического максимума благодаря ожиданиям снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США и повышенному спросу инвесторов на защитный актив, пишет «Интерфакс».

Во вторник на торгах цена выросла на 0,7% и составила $4473 за тройскую унцию. Только за последний месяц золото показало самый значительный прирост стоимости за весь период текущего года, увеличив свою цену с начала января на 70%. Подобный скачок цен является крупнейшим за последние четыре десятилетия, начиная с 1979 года.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Одновременно растет стоимость и других драгоценных металлов: серебро прибавило 0,2% ($69,2 за унцию), платина — 1,3%, палладий — 1%. Участники рынка внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Венесуэлы, поскольку любые события, влияющие на стабильность экономики и безопасность поставок сырья, оказывают значительное влияние на цены активов.

Международные инвесторы активно покупают золото как средство защиты капитала от рисков инфляции и неопределенности геополитической обстановки.

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость серебра на бирже обновила рекорд.

Ариана Ранцева