Инфляция в Татарстане в ноябре превысила общероссийские показатели

Наиболее заметный рост цен в ноябре наблюдался в сегменте продуктов питания

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2025 года цены в Татарстане повысились на 0,42%, по сравнению с октябрем, согласно данным Росстата. Годовая инфляция в регионе зафиксирована на уровне 7,49%, что превышает общероссийский показатель на 6,64% и средний уровень по ПФО на 7,42%, сообщили в пресс-службе ЦБ. Наиболее заметный рост цен в ноябре наблюдался в сегменте продуктов питания, в то время как услуги подорожали в меньшей степени. При этом цены на непродовольственные товары в республике снизились.

За год темп роста цен на продовольствие и услуги в целом превысил уровень годовой инфляции, а на непродовольственные товары оказался значительно ниже. С учетом сезонной корректировки рост цен в Татарстане в ноябре замедлился, что связано с увеличением объемов производства отдельных видов топлива.

На общероссийском уровне годовая инфляция в ноябре существенно снизилась до 6,64% с 7,71% в октябре. Рост цен за ноябрь с учетом сезонности составил 2,2% в годовом исчислении. Оценив динамику цен, кредитную и экономическую активность, Банк России в декабре принял решение о снижении ключевой ставки. В дальнейшем регулятор планирует поддерживать высокие процентные ставки для обеспечения дальнейшего снижения инфляции.

По прогнозам Банка России, в 2026 году инфляция в России достигнет целевого уровня 4—5% и стабилизируется на отметке 4%. Интересно, что последний раз инфляция в России опускалась ниже 4% в 2011 году.

Рената Валеева