Средняя максимальная ставка по вкладам в крупных банках снизилась

По итогам второй декады декабря она снизилась на 0,25 процентного пункта

Фото: Артем Дергунов

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта — до 15,38% годовых. Об этом сообщили в Банке России.

Согласно рекомендациям ЦБ, кредитные организации должны привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В перечень банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа‑банк», «Россельхозбанк», «Почта Банк», Московский кредитный банк, «Т‑Банк», ПСБ и «Совкомбанк».

Рекордно высокий уровень средней ставки по вкладам за всю историю наблюдений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года — 22,28%. В свою очередь, рекордно низкое значение отмечено в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Рената Валеева