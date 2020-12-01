ГБУ Республиканский центр развития традиционной культуры
Общая информация
РЦРТК — государственное многопрофильное специализированное учреждение, сочетающее научно-исследовательскую, методическую, издательскую и культурную деятельность. Сотрудничает с научными учреждениями, творческими союзами, учебными заведениями культуры и искусства Республики Татарстан, Российской Федерации и с международными организациями.
РЦРТК создан Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2010 № 691 «О реорганизации государственного учреждения «Государственный центр сбора, хранения, изучения и пропаганды татарского фольклора» и государственного учреждения «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы».
22.07.2020 г. — юридическое лицо прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния.
Руководитель — Мифтахова Алсу Равилевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 01.12.2020