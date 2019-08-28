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Ивановская фабрика игрушек представила кукол, которые говорят по-татарски

08:08, 28.08.2019

Ивановская фабрика игрушек представила кукол, которые могут учить татарскому языку маленьких детей. Кукол зовут Айнур и Айгуль. Они одеты в национальные костюмы и говорят 58 фраз по-татарски.

  • «Әйдә бергәләп кабатлыйбыз?» («Давайте поговорим?»)
  • «Әйт әле, син нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың?» («Скажи, чем ты любишь заниматься?»)
  • «Синең гаиләдә кемнәр бар?» («Кто есть в твоей семье?»)
  • «Син үзеңнең нинди матур җирдә яшәгәнеңне беләсеңме?» («Знаешь ли ты, в каком красивом месте ты живешь?»)
  • Мин Татарстан республикасында яшим («Я живу в республике Татарстан»)
  • «Татарстан флагында өч төрле төс бар: яшел, ак һәм кызыл» («Цвета флага Татарстана — красный, белый и зеленый»)

Куклы рассказывают о традициях и культуре Татарстана. Об этом фабрика рассказала в своих соцсетях.

Там же сообщается, где можно приобрести данные игрушки.

ОбществоКультураОбразованиеБизнесРозничная торговля Татарстан
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