ООО Реаспект
Общая информация
Реаспект — агентство performance-маркетинга. Компания занимается продвижением сайтов компаний с помощью инструментов интернет-рекламы, реализует комплексные стратегии интернет-маркетинга. Работает с представителями малого и среднего бизнеса.
«Реаспект» создано в 2004 году как рекламно-полиграфическое агентство. С 2007 года компания меняет профиль работ и открывает направления по разработке и продвижению сайтов. С 2017 года отдел разработки сайтов прекращает работу, агентство специализируется только на интернет-маркетинге.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 21
- Телефон: +7 (843) 207-00-93
- Email: info@reaspekt.ru
- Сайт: https://www.reaspekt.ru/
Дата последнего обновления: 20.06.2018