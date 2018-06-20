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ООО Реаспект

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ООО Реаспект

Общая информация

Реаспект — агентство performance-маркетинга. Компания занимается продвижением сайтов компаний с помощью инструментов интернет-рекламы, реализует комплексные стратегии интернет-маркетинга. Работает с представителями малого и среднего бизнеса.

«Реаспект» создано в 2004 году как рекламно-полиграфическое агентство. С 2007 года компания меняет профиль работ и открывает направления по разработке и продвижению сайтов. С 2017 года отдел разработки сайтов прекращает работу, агентство специализируется только на интернет-маркетинге.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 21
  • Телефон: +7 (843) 207-00-93
  • Email: info@reaspekt.ru
  • Сайт: https://www.reaspekt.ru/

Дата последнего обновления: 20.06.2018

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