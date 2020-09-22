Анисимов Андрей Олегович
Общая информация
Родился 12 мая 1988 года.
Образование
2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, направление «менеджмент в социальной сфере.
2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, переводчик иностранных языков.
Трудовая деятельность
2009-2010 гг. — специалист по контекстной рекламе и веб аналитике в ООО «Реаспект».
2010-2013 гг. — руководитель отдела контекстной рекламы ООО «Реаспект».
2013-2015 гг. — руководитель отдела веб-аналитики ООО «Реаспект».
2013-2015 гг. — руководитель студии ООО «Реаспект».
2016 г. — директор подразделения Реаспект Промо.
С июля 2016 г. — директор ООО «Реаспект».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 21
- Телефон: (843) 207-00-93
- Email: info@reaspekt.ru
- Сайт: https://www.reaspekt.ru/
Дата последнего обновления: 22.09.2020