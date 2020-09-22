Список персон

Анисимов Андрей Олегович

IT-компании
Анисимов Андрей Олегович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 12 мая 1988 года.

Образование

2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, направление «менеджмент в социальной сфере.

2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, переводчик иностранных языков.

Трудовая деятельность

2009-2010 гг. специалист по контекстной рекламе и веб аналитике в ООО «Реаспект».
2010-2013 гг. руководитель отдела контекстной рекламы ООО «Реаспект».
2013-2015 гг. руководитель отдела веб-аналитики ООО «Реаспект».
2013-2015 гг. руководитель студии ООО «Реаспект».
2016 г. директор подразделения Реаспект Промо.
С июля 2016 г. директор ООО «Реаспект».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 21
  • Телефон: (843) 207-00-93
  • Email: info@reaspekt.ru
  • Сайт: https://www.reaspekt.ru/

Дата последнего обновления: 22.09.2020


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