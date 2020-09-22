Анисимов Андрей Олегович

Общая информация

Родился 12 мая 1988 года.

Образование

2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, направление «менеджмент в социальной сфере.

2010 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, переводчик иностранных языков.



Трудовая деятельность



2009-2010 гг. — специалист по контекстной рекламе и веб аналитике в ООО «Реаспект».

2010-2013 гг. — руководитель отдела контекстной рекламы ООО «Реаспект».

2013-2015 гг. — руководитель отдела веб-аналитики ООО «Реаспект».

2013-2015 гг. — руководитель студии ООО «Реаспект».

2016 г. — директор подразделения Реаспект Промо.

С июля 2016 г. — директор ООО «Реаспект».





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