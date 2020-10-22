Список персон

Афанасьев Олег Петрович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 27 октября 1971 года в г. Улан-Удэ.

Образование

1993 г. — окончил Гуманитарную академию ВС РФ, по специальности «Журналистика».

Трудовая деятельность

1993-1997 гг. — корреспондент газеты «На боевом посту» Московского округа ПВО.
1997-1999 гг. — работа в пресс-службе Министерства обороны России.
1999-2009 гг. — начальник пресс-службы национальной инвестиционной компании «Новые энергетические проекты» (Москва).
С 2009 г. — руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ».
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423810, ул. Академика Рубаненко, 7 (3/18)
  • Телефон: (8552) 37-45-69
  • Email: Afanasiev@kamaz.ru

Дата последнего обновления: 22.10.2020


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