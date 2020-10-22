Афанасьев Олег Петрович
Общая информация
Родился 27 октября 1971 года в г. Улан-Удэ.
Образование
1993 г. — окончил Гуманитарную академию ВС РФ, по специальности «Журналистика».
Трудовая деятельность
1993-1997 гг. — корреспондент газеты «На боевом посту» Московского округа ПВО.
1997-1999 гг. — работа в пресс-службе Министерства обороны России.
1999-2009 гг. — начальник пресс-службы национальной инвестиционной компании «Новые энергетические проекты» (Москва).
С 2009 г. — руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ».
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423810, ул. Академика Рубаненко, 7 (3/18)
- Телефон: (8552) 37-45-69
- Email: Afanasiev@kamaz.ru
Дата последнего обновления: 22.10.2020