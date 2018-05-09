Сафиуллов Рамис Хатыпович

Общая информация

Родился 8 августа 1962 года в с. Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР.

Образование:

1996 год — Ульяновский сельскохозяйственный институт ( специальность «зоотехник», «инженер-механик» )

Трудовая деятельность:



В 1981 г. — зоотехник колхоза им. Ямашева Дрожжановского района ТАССР.

В 1981 — 1983 гг. — служба в рядах СА.

В 1983 — 1985 гг. — главный зоотехник колхоза «Чишмя» Дрожжановского района ТАССР.

В 1985 — 1988 гг. — старший инженер по эксплуатации Засвияжского отделения по ПТО Ульяновской области.

В 1988 — 1993 гг. — начальник отдела снабжения ОАО «Ульяновский городской молочный завода №2».

В 1993 — 1994 гг. — инженер по транспорту ОАО «Ульяновский городской молочный завода №2».

В 1994 — 1997 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Ульяновский городской молочный завода №2».

В 1997 — 2004 гг. — председатель ПСХК «Колос» Тетюшского района Республики Татарстан.

В 2004 — 2014 гг. — генеральный директор ООО А/Ф «Колос» Тетюшского района Республики Татарстан.



С августа 2014 г. — глава Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

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