Who is Mrs Камалова: триатлет, потомственный предприниматель, дочь председателя ТСЖ

Главной неразрешенной интригой минувшего Совета по предпринимательству РТ стала кандидатура нового бизнес-омбудсмена на замену Тимуру Нагуманову. И хотя президент Татарстана прямо не называл претендентов на должность, но одну фигуру выделил среди кандидатов: «Наша уважаемая коллега, Венера, сейчас «под прицелом», она среди лидеров», — многозначительно подчеркнул Рустам Минниханов, указав на заместителя экс-уполномоченного. «Реальное время» решило внимательнее присмотреться к правой руке Нагуманова в его бывшем аппарате, даже если омбудсменом станет не она, а кто-то другой. Ко-модератором совета в этот раз как раз выступила сама 33-летняя Венера Камалова. Секретарем органа, как отметил президент, еще полгода будет ее прежний шеф — для соблюдения принципа преемственности.

Преемственность от Нагуманова

Как уже неоднократно поясняли в казанском Кремле, выбор нового уполномоченного по правам предпринимателей — за президентом республики. Лилия Галимова сообщала, что Рустам Минниханов пока изучает список претендентов: «Когда президент примет решение, оно будет озвучено только в этот момент. Заранее не анонсируем кандидатуры. Сейчас идет обсуждение», — сообщила спикер Кремля журналистам после назначения Тимура Нагуманова и. о. руководителя исполкома Альметьевского района.

Исполнять обязанности бизнес-омбудсмена осталась заместитель Нагуманова Венера Камалова. Ее же на Совете по предпринимательству Минниханов назвал лидером среди кандидатов на должность. Бывший шеф еще полгода по просьбе президента будет курировать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса — и это можно рассматривать как период трансферта власти в татарстанском институте уполномоченного.

Бизнес-омбудсмен сейчас должен вести множество проектов, в том числе продолжать исследовать деловой климат и уровень развития бизнес-активности в республике. Эту работу президент назвал важной и не очень приятной, «поскольку руководители на местах реагируют по-разному на исследования, которые проводят в совете».

— Наша уважаемая коллега — Венера, да? — обернулся Минниханов к Нагуманову. — Под прицелом у нас, сейчас среди лидеров. Давайте будем дальше эту работу продолжать, — призвал он.

Рустам Минниханов: «Наша уважаемая коллега — Венера, да? Под прицелом у нас, сейчас среди лидеров». Фото Максима Платонова

Кандидат номер один

Камаловой 33 года. 8 лет она проработала в бизнесе, из 15-летнего трудового стажа 8 лет — на руководящих должностях. Карьеру начала в 2005 году — работала юрисконсультом до окончания университета (КГУ, юриспруденция, 2008 год выпуска) в «Первой лизинговой компании» и юридическом агентстве «Оптимум». В последнем в 2008-м стала заместителем директора, а через два года возглавила компанию. Что касается «Первой лизинговой компании», ее брат Айрат, согласно данным СПАРКа, в том же году, когда она покинула компанию, стал там директором.

В 2011-м Камалова перешла на работу в ГУП «Мосстройресурс», став замруководителя по правовым вопросам. Через два года ее снова пригласили в Казань, теперь уже на госслужбу, в аппарат президента — Тимур Нагуманов предложил ей должность главного советника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

— Я не могла продолжать работать в Москве в силу того, что мой сын был в Казани. Физически с тем графиком, в котором я в Москве работала, не могла его с собой взять, поэтому приняла решение вернуться. Как раз появилось предложение пройти собеседование у Тимура Дмитриевича, в течение 20 минут мы поговорили, и он принял решение. Причем он сказал мне в понедельник, что я уже во вторник должна выйти на работу — хотя у меня в Москве еще не завершился контракт. Но все очень быстро сложилось, и я в течение одного дня вернулась в Казань, — говорит она.

В 2016-м стала заместителем заведующего отделом аппарата президента РТ.

За время работы с Нагумановым Камаловой не раз предлагали возглавить бизнес в различных сферах, но, видимо, она решила прочно связать свое будущее с государственной службой. Фото facebook.com

У Камаловой есть квалификация МВА (Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС) и подтвержденная квалификация налогового консультанта. Также в ее резюме многочисленные курсы и тренинги для руководителей, она разработчик и тренер программы обучения для инспекторов контрольно-надзорных органов Татарстана (прошло порядка 30 тренингов).

За время работы с Нагумановым Камаловой не раз предлагали возглавить бизнес в различных сферах, но, видимо, она решила прочно связать свое будущее с государственной службой.

Руководитель

Подчиненные Камаловой отзываются о ней очень тепло и желают ей повышения. Юрист команды совета Юлия Каплевская отмечает ее качества как высококлассного юриста и управленческие навыки: «Очень хороший, справедливый руководитель, человек, знающий свое дело и свою работу. Ответственно подходит к задачам. Меня лично ее качества руководителя восхищают, потому что она очень хорошо может организовать работу в команде, распределить обязанности, четко поставить задачи, и благодаря этому, мне кажется, мы и достигаем этих результатов».

Каплевская напоминает, что рассмотрение обращений — это во многом юридическая работа, но у нового уполномоченного должен быть и авторитет для проведения совещаний на уровне министров.

«Наша работа теперь очень многогранна, очень трудно понять, какие компетенции в этой ситуации важнее. Поэтому мы каждый раз наращиваем способы коммуникации, способы работы», — комментирует Камалова. По ее словам, будущему уполномоченному нужно быть готовым к огромному объему работы: «Поэтому это [должность] не просто амбиции или преференции, это огромная ответственность, и дальше нужно делать только лучше. А зная, как это делается сейчас, какие мы ресурсы вкладываем, я понимаю, что [новому уполномоченному] это будет очень непросто», — подчеркивает Камалова.

Подчиненные Камаловой отзываются о ней очень тепло и желают ей повышения. Фото sovet.tatarstan.ru

Заместителем омбудсмена могут быть как люди из уже существующей команды, так и привлеченные «со стороны», это также связано с теми навыками, которые потребуются для развития: «С приходом на должность — моим или другого человека — нужно будет возвращаться к стратегии развития института уполномоченного, понимать, что будет полезно республике, и уже в зависимости от этого наращивать компетенции ресурсом заместителей — может, это будут новые люди, которые привнесут новые направления деятельности».

Анонсировать свои действия в этих направлениях Камалова не стала.

Семья

Камалова занималась триатлоном, который несколько лет назад стал очень популярным среди чиновников Татарстана. Успехов в испытаниях на прочность добился и ее шеф Тимур Нагуманов — поклонник триатлона, он сильно похудел за последние пару лет. Также Камалова занимается плаванием, вокалом.

Мама потенциального бизнес-омбудсмена — на пенсии, председатель ТСЖ, работала экономистом, отец работает в строительной сфере, сопровождает строительный проект. До пенсии занимался предпринимательской деятельностью. Муж — стилист-парикмахер, есть двое детей.

Камалова занимается триатлоном, плаванием, вокалом. Фото facebook.com

Старший брат Айрат (1978 года рождения) по профессии юрист, прочно связан с банковской сферой. Сейчас работает в Москве на руководящих постах, отметила Камалова, но конкретный банк называть не стала, сославшись на то, что они редко общаются по теме работы.

