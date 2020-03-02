В Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека

В Москве 24 человека оказались госпитализированы из-за контактов с заболевшим коронавирусом россиянином, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Также 83 были помещены на карантин, пишет «РИА Новости».



Напомним, в России зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе по распространению вируса COVID-2019 подтвердили заражение гражданина РФ, вернувшегося из Италии.



Ранее СМИ сообщили, что в московскую инфекционную больницу положили в общую палату молодого человека, вернувшегося из Италии с подозрением на коронавирус. По словам пациента, все, кто находился в палате, могли свободно перемещаться по больнице, а после подтверждения диагноза главврач попросил инфицированного пациента соврать приехавшей с проверкой комиссии, что он якобы лежал в отдельной палате. Однако позже диагноз не подтвердился.

