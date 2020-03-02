У россиянина подтвердился коронавирус
В России зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе по распространению вируса COVID-2019 подтвердили заражение гражданина РФ, вернувшегося из Италии.
«Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ», — цитирует ТАСС сообщение штаба.
Напомним, что в Казани находятся восемь россиян, эвакуированных с зараженного лайнера Diamond Princess. Роспотребнадзор РФ утверждал, что у троих зафиксирован коронавирус. При этом в татарстанском Минздраве подчеркивали — никаких симптомов болезни ни у кого из помещенных на карантин не наблюдается.ОбществоМедицина
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