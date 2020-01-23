Теплая зима обеспечила Казани экономию на уборке снега и противогололедных материалах

Фото: Инна Серова

В три раза меньше снега, чем в прошлом году, вывезли c казанских улиц нынешней бесснежной зимой.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горисполкома, с начала сезона вывезено и доставлено на снегоплавильные пункты МУП «Водоканал» 116 тыс. тонн снега. За аналогичный период в сезоне-2018/2019 с улично-дорожной сети было вывезено 320 тыс. тонн снега.

Заметна экономия на содержании городских дорог и по другим статьям. На сезон 2019/2020 для борьбы с гололедом было заготовлено 75 тысяч тонн песко-соляной смеси и 6,5 тыс. тонн реагента, а израсходовано 18,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и 4 тыс. тонн реагента (на 20.01.2020 остаток противогололедного реагента составил 2,5 тыс. тонн). При этом, отметили в Казгорисполкоме, реагент перед началом этой зимы не закупался вовсе — его запас остался с прошлого сезона.

Несмотря на то что и в этом году налицо экономия реагента, его запасы решено пополнить.

«На сегодняшний день осуществляются конкурсные процедуры по приобретению двухфазного противогололедного реагента на 2020 год в количестве 13,5 тыс. тонн, — сообщили в исполкоме Казани. — Если реагент не будет полностью использован в текущем зимнем периоде, он будет храниться на базах муниципальных унитарных предприятий для использования в следующем зимнем периоде».

Ранее «Реальное время» писало, что аномально теплая и бесснежная зима угрожает урожаю озимых в Татарстане.