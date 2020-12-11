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ГАУСО КЦСОН в городском округе город Казань

Гос. ведомства

Общая информация

ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» образовано 7 октября 2011 года.

Целью деятельности ГАУСО является улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать сови основные жизненные потребности. Основным видом деятельности ГАУСО является социальное обслуживание граждан.

Руководитель — Ибрагимова Надежда Викторовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, пр-кт Ямашева, 37
  • Телефон: (843) 523-46-56
  • Сайт: https://cson-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 11.12.2020

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