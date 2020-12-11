ГАУСО КЦСОН в городском округе город Казань
Общая информация
ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» образовано 7 октября 2011 года.
Целью деятельности ГАУСО является улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать сови основные жизненные потребности. Основным видом деятельности ГАУСО является социальное обслуживание граждан.
Руководитель — Ибрагимова Надежда Викторовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, пр-кт Ямашева, 37
- Телефон: (843) 523-46-56
- Сайт: https://cson-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 11.12.2020