Правительство утвердило новый платный участок на трассе М12 под Казанью

Плата за проезд будет взиматься на участке Казань — Шали (от Р-239 до пересечения с дорогой «Шали — Бавлы»)

Фото: Динар Фатыхов

Правительство РФ расширило перечень платных участков на скоростной трассе М-12 «Восток». Новый отрезок длиной 7,045 км появится на обходе Казани — от пересечения с трассой до автодороги М-7 «Волга».

Плата за проезд будет взиматься на участке Казань — Шали (от Р-239 до пересечения с дорогой «Шали — Бавлы»). Общая протяженность трассы составляет 1617 км, из них в платном режиме эксплуатируются 1239 км.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доходы от сбора направят на содержание дороги и обеспечение безопасности движения. Альтернативные маршруты для бесплатного проезда не превысят длину платного участка более чем в три раза.

Ранее сообщалось, что за два года по трассе М-12 совершено более 52 млн поездок, а объем перевозимых грузов превысил отметку в 150 млн тонн.

Зульфат Шафигуллин