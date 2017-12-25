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АО Казанский хлебозавод 3

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

«Казанский хлебозавод №3» был основан в 1939 году. Уже на протяжении многих лет лидирует в Татарстане в области производства хлеба и хлебобулочных изделий. В состав завода входят шесть цехов и экспериментальный участок, которые специализируются на выработке хлеба, булочных, кондитерских, кремовых изделий, лапши. На сегодняшний день завод производит более 150 наименований продукции. Имеется расширенная фирменная торговая сеть «ТД «Золотая Нива — Плюс».

Руководитель — Кафаров Джавидин Адулнатифович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Латыпова, 60
  • Телефон: (843) 238-31-41
  • Email: secretar@kazanhleb3.ru
  • Сайт: www.kazanhleb3.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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