МУП ПАТП 2
Логистика и транспорт, Городской транспорт
Общая информация
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2» — самое крупное в городе автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозки по 19 городским маршрутам. Ежедневно на линию выходят более 300 автобусов, обслуживающие жителей всех районов города.
Руководитель — Мухаметшин Альберт Ахатович .
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Крылова 3
- Телефон: (843) 262-06-76
- Email: kpatp-2@yandex.ru
- Сайт: https://www.kazan-patp2.ru/
Дата последнего обновления: 18.08.2020