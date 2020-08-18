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МУП ПАТП 2

Логистика и транспорт, Городской транспорт

Общая информация

«Пассажирское автотранспортное предприятие №2» — самое крупное в городе автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозки по 19 городским маршрутам. Ежедневно на линию выходят более 300 автобусов, обслуживающие жителей всех районов города.

Руководитель — Мухаметшин Альберт Ахатович .

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, г. Казань, ул. Крылова 3
  • Телефон: (843) 262-06-76
  • Email: kpatp-2@yandex.ru
  • Сайт: https://www.kazan-patp2.ru/

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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