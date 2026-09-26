В России могут установить выплату 200 тыс. рублей за долголетие

Такая мера станет стимулом для россиян заботиться о своем здоровье

Фото: Динар Фатыхов

В России могут ввести федеральную выплату в 200 тыс. рублей для граждан, которым исполнилось 100 лет. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщают РИА «Новости».

По его словам, сумма должна быть не менее 100 тыс. рублей, а лучше — 200 тыс. Такая мера, считает он, станет стимулом для россиян заботиться о своем здоровье.

Гриб добавил, что выплата будет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины.

Ранее сообщалось, что сельским пенсионерам с 30-летним стажем положена доплата 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рубля в месяц.

Алсу Сабирзанова