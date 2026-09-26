Минниханов провел совещание с главами районов Татарстана

Он высоко оценил организацию выборов депутатов Госдумы IX созыва

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства республики в режиме видеосвязи со всеми районами и дал ряд поручений главам муниципалитетов, министерств и ведомств, передает пресс-служба главы региона.

Он высоко оценил организацию выборов депутатов Госдумы IX созыва 18–20 сентября и поблагодарил татарстанцев за гражданскую позицию, а также организаторов, избиркомы, глав муниципалитетов, республиканский штаб и правоохранительные органы.

Говоря о предстоящем 30 сентября Дне воссоединения новых регионов с Россией, Минниханов отметил его особое значение в Год единства народов России и поблагодарил татарстанцев, помогающих жителям освобожденных территорий, военнослужащих и специалистов, работающих в подшефных городах.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

К Международному дню пожилого человека 1 октября он поручил главам городов и районов, Минтруду республики и другим ведомствам уделить особое внимание чествованию долгожителей и ветеранов. В Татарстане проживают 925 тыс. человек старшего возраста, 335 долгожителей и 4 875 ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Минниханов обсудил с главой Росагролизинга модернизацию сельхозпредприятий Татарстана. Во встрече также приняли участие вице-премьер — министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров и помощник раиса республики Альберт Нафигин.

Алсу Сабирзанова