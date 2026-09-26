Военные пенсии проиндексируют с 1 октября
Повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и пройдет автоматически
Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, передают РИА «Новости».
— Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, — сказал он.
По его словам, повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и пройдет автоматически.
Изменения затронут пенсионеров, получающих выплаты по линии Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и Государственной противопожарной службы, ФСБ, органов госохраны, Следственного комитета и таможенных органов.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.
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