Фефелова Валентина Николаевна

Общая информация

И.о. ректора Альметьевского государственного института муниципальной службы

Образование:

Окончила Бугульминское педагогическое училище (1987 г.), Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права (г. Уфа) (2002 г.), курсы повышения квалификации в ГУ РЦМИиПП по программе «Государственное и муниципальное управление» (2009 г.)

Трудовая деятельность:

1987 — 1998 гг. — учитель начальных классов общеобразовательной школы № 12 г. Альметьевска.

1998 — 2006 гг. — заведующая хозяйством, педагог дополнительного образования, инженер, директор Альметьевского Молодёжного центра.

2006 — 2011 гг. — начальник муниципального учреждения «Управление по делам детей и молодёжи Альметьевского муниципального района».

2011 — 2013 гг. — заведующая ДОУ № 41.

2013 — 2014 гг. — заместитель начальника управления образования АМР РТ по воспитательной работе.

2014 — 2017 гг. — начальник управления по делам детей и молодёжи Альметьевского муниципального района РТ.

С сентября 2017 г. — и. о. ректора Альметьевского государственного института муниципальной службы.

Заслуженный работник в сфере молодежной политики РТ (2015 г.).

Награждена почетными грамотами Управления по делам детей и молодёжи Альметьевского района и г. Альметьевска (2000 г.), администрации Альметьевского района и г. Альметьевска (2001 г.), министерства по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан (2003 г.), благодарственным письмом администрации Альметьевского района и г. Альметьевска (2004, 2005 гг.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным серебряным знаком МДМСиТ «За заслуги в реализации молодёжной политики» (2009 г.).

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