ГАПОУ Альметьевский Торгово-Экономический Техникум
Общая информация
Образовательное учреждение основано 1 июля 1996 года как ГАОУ ВО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы».
Учредителем является Министерство образования и науки Республики Татарстан.
В мае 2018 года вуз был реорганизован в ГАПОУ «Альметьевский Торгово-Экономический Техникум».
Руководитель — Мустафина Зульфия Гильфановна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423452, ул Клары Цеткин, 22
- Телефон: (8553) 32-52-86
- Email: rector-almi@mail.ru
- Сайт: http://agims.ru/
Дата последнего обновления: 15.12.2020