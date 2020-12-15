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ГАПОУ Альметьевский Торгово-Экономический Техникум

Образование и наука

Общая информация

Образовательное учреждение основано 1 июля 1996 года как ГАОУ ВО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы».

Учредителем является Министерство образования и науки Республики Татарстан.

В мае 2018 года вуз был реорганизован в ГАПОУ «Альметьевский Торгово-Экономический Техникум».

Руководитель — Мустафина Зульфия Гильфановна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423452, ул Клары Цеткин, 22
  • Телефон: (8553) 32-52-86
  • Email: rector-almi@mail.ru
  • Сайт: http://agims.ru/

Дата последнего обновления: 15.12.2020

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