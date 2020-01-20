Отправит ли тень олигарха Семина фигуранта «Адмирала» в долговую яму?

В Казани потерпевшие блокируют УДО для отбывшего большую часть срока директора УК «АС Менеджмент»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани огласит решение — достоин ли бывший топ-менеджер империи ASG выхода на свободу на 9 месяцев раньше срока. Против удовлетворения ходатайства осужденного за трагедию в ТЦ «Адмирал» Роберта Хайруллина заочно не возражали лишь несколько потерпевших. А вот явившиеся на суд предъявили ультиматум — согласятся лишь в обмен на обещание под протокол о готовности возместить весь ущерб, в том числе из доходов реабилитированного за «Адмирал» миллиардера Алексея Семина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Почему Хайруллин не уехал в колонию



После вступления «адмиральского» приговора в силу Роберта Хайруллина уволили с должности гендиректора управляющей компании «АС Менеджмент» — арендодателя сгоревшего здания ТЦ, где в 2015-м погибли 19 человек.

Отбывать наказание осужденный должен был под Казанью, в пестречинской колонии №3. Такая отметка успела появиться на его личном деле, заведенном сотрудниками ФСИН. Однако адвокаты Хайруллина в начале декабря подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. И до его рассмотрения VIP-осужденного оставили в СИЗО-1 Казани.

В суд из СИЗО пришли бумаги, что администрация считает целесообразным выход этого сидельца. Вместе с характеристикой: бывший топ-менеджер не нарушает дисциплину, не использует жаргонных слов, не привержен к криминальной субкультуре. Положительно характеризуют осужденного и на прежней работе, гарантируя новое трудоустройство в УК «АСМ» в случае УДО.

Отбывать наказание осужденный должен был под Казанью, в пестречинской колонии №3

Напомним, ранее в связи с зачетом сроков четверо из 12 фигурантов дела ТЦ «Адмирал» вышли на свободу — бывший инспектор Гостехнадзора Галия Исаева (отбывшая под домашним арестом и в СИЗО 5 лет за преступную халатность), бригадир рабочих Альберт Халиков (4,5 года за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и рабочий Фердинат Ульданов (6,5 года за одно преступление с Халиковым), а также экс-пристав Минзиля Сафина (4,5 года за служебный подлог и превышение полномочий).

Все 12 фигурантов вину на суде не признавали. Просили об оправдании. В апелляции добиться снижения срока — с 9 лет и 6 месяцев до 6 лет и 2 месяцев (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) — удалось лишь кандидату на УДО Роберту Хайруллину. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ исправила ошибку Кировского райсуда Казани, который признал смягчающим обстоятельством добровольное возмещение ущерба, но в отсутствие отягчающих не стал применять норму о наказании не более двух третей от максимума к впервые осужденному.

Потерпевшие о миллиардах Семина и сорванных планах на жизнь

Из 700 потерпевших по уголовному делу в Вахитовский райсуд Казани по материалу об УДО пришли меньше 20 человек — граждане России, Азербайджана, Киргизии. Еще с десяток отправили ходатайства о рассмотрении без их участия. При этом лишь четверо «заочников» не возражали против освобождения сидельца. Остальные были категорически против. Главный довод — всем нужны деньги.



У Смаиловой сгорело две точки. Сама она также пострадала

— У меня из-за этого «Адмирала» очень тяжело судьба сложилась. 11 марта он сгорел, и 11 марта вышло постановление об усыновлении мною двух близнецов-отказников из детского дома, — выступила в суде потерпевшая Юлия Смаилова. — Дети проблемные, родители — наркоманы и алкоголики. Их поили водкой, заставляли нюхать клей. У меня был готов план их реабилитации, но все в одночасье полетело...

У Смаиловой сгорело две точки. Сама она также пострадала: «Мне на спину упала бетонная плита и по ней люди прошлись». Со слов женщины, она несколько раз обращалась к руководству ASG и просила выделить 200 тысяч рублей на реабилитацию усыновленных: «Никак не отреагировали. Им просто плевать на все. Поэтому я против освобождения».

— Я тоже банкрот. Потерял поставщиков, проблемы с сердцем. Из-за долгов получил запрет на выезд, даже на похороны папы в Азербайджан не мог поехать, и обследование не могу пройти, — высказался потерпевший Акрам Сабитов.

Предприниматель Гульшат Каюмова потребовала гарантий: «Хочу, чтобы здесь под протокол пообещали, что людям возместят моральный и материальный ущерб». Ее соседка призналась — до сих пор не расплатилась по кредитам. С ее слов, директор ООО «Заря», арендатор рынка Гусейн Гахраманов, требовал, что «чтобы точки были забиты товаром» и «чтобы ему угодить, пришлось летать в Пекин четыре раза в месяц».



Со слов Черниковой, часть предпринимателей для расчета с поставщиками были вынуждены влезть в новые долги

— Сначала в Туре сгорели — там вообще не помогли. Теперь то же самое. Уж Семин-то миллиардер мог бы всем заплатить, и все было бы нормально, — расплакалась в суде еще одна женщина.

Лидер фонда предпринимателей-погорельцев «Адмирала» Лилия Черникова выступила против УДО Хайруллина со словами, что лично против него ничего не имеет... Но сразу после пожара лично писала главе ASG Алексею Семину и ходила к заместителю директора УК «АС Менеджмент» со списком самых нуждавшихся из семей погибших и пострадавших. Реакции не было, возмущается она:

— Они нас за туалетную бумагу держат... Мы прекрасно понимаем, чья тень стоит за Хайруллиным. Все знают, что этот человек миллиардер. Хайруллин лишь представитель компании, владелец которой живет за границей и жирует там. Он может продать все и вытащить нас из этой кабалы.

Со слов Черниковой, часть предпринимателей для расчета с поставщиками были вынуждены влезть в новые долги: «Когда начинают ночью звонить и угрожать вплоть до убийства — многие предпочитают взять кредит...».

Адвокат осужденного Рамиль Ахметгалиев (крайний справа) сообщил суду — все предусмотренные законом требования к УДО Хайруллиным соблюдены

Защита: «Не нужно превращать наказание в долговую яму»

Адвокат осужденного Рамиль Ахметгалиев сообщил суду — все предусмотренные законом требования к УДО Хайруллиным соблюдены: сидеть ему осталось меньше года, характеристики положительные, ущерб потерпевшим им частично возмещен аж на 82 млн рублей еще на стадии предварительного следствия. Между тем, согласно приговору, размер удовлетворенных в уголовном порядке исков составил куда меньшую сумму, и ее выплату Кировский суд Казани возложил в солидарном порядке на всех 12 осужденных. Остальные иски потерпевших были переданы для рассмотрения в гражданском порядке.

— Не хотелось бы в данном случае, чтобы отбывание наказания и нахождение в исправительном учреждении выглядело на сегодняшний день как некая долговая яма. Все-таки наказание имеет целью исправление, — заметил в прениях защитник Хайруллина, дав понять, что на дальнейшее исполнение приговора в части выплат за решеткой не заработать.

Сам осужденный был лаконичен и от обещаний под протокол воздержался: «Поддерживаю позицию защиты. Добавить нечего».

Во исполнение приговора претендент на УДО выплатил еще 80 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшему Закирову, и расписку об их получении заверил нотариус. Сумма вызвала ропот среди собравшихся — «это самый маленький ущерб?». Пришлось судье Алмазу Ахметжанову вносить уточнение — не самый, был удовлетворенный иск и на 30 тысяч рублей. Такое же пояснение председательствующему пришлось давать, когда потерпевшие поинтересовались у защиты — почему на выплаты их претензий не направили арестованное по делу имущество паевого фонда. «Им никто не может распоряжаться до решения вопроса по вашим гражданским искам», — объяснил судья.



Представитель учреждения УФСИН по РТ (крайний справа) ходатайство Хайруллина поддержал

Также на заседании были представлены платежки на 1 млн рублей, который получила семья пропавшего без вести в «Адмирале» Марата Гумерова. 11 марта 2015 года он приехал в ТЦ после сообщения о пожаре — помогать сестре собирать вещи. Около 16 часов звонил жене со словами — не может выбраться, придавило ноги. Успел пообщаться со спасателями, пытаясь объяснить, где его искать. В 17 часов связь оборвалась. Эксперты позже решили — тело могло сгореть дотла.

Представитель учреждения УФСИН по РТ ходатайство Хайруллина поддержал. Категорически против был прокурор отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний Артур Ахметшин. Возмещение причиненного преступлением ущерба он назвал «обязательным безусловным основанием» для любого претендента на УДО. По мнению представителя надзорного ведомства, погашенные 82 млн рублей со стороны УК «АСМ» и Хайруллина касаются «компенсации затрат республиканского бюджета, а также расходов предприятий и организация на ликвидацию последствий пожара».

— Достаточных сведений, что из этой суммы возмещен ущерб в виде морального и материального вреда именно потерпевшим — которых по делу насчитывается свыше 600 человек — не приведено, — считает Ахметшин. — Достаточных оснований полагать, что восстановлена в полном объеме социальная справедливость не приходится. До сего дня потерпевшие обивают пороги с требованием правды и ущерба, который был причинен в том числе преступными действиями Хайруллина.

Категорически против был прокурор отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний Артур Ахметшин

Заметим, в ходе рассмотрения дела в Кировском райсуде со стороны погорельцев звучали претензии и в адрес самих прокуроров, пожарных, полиции, городских властей. На заседании по УДО о них уже не вспоминали. Вступивший в силу приговор оставил право требования лишь к тем, кто осужден. Уголовное преследование проживающего во Франции Алексея Семина было прекращено задолго до направления дела в суд.

Решение по ходатайству Хайруллина суд планирует огласить сегодня в 10 часов.