Казанский суд дал УДО осужденному за «Адмирал» топ-менеджеру ASG

Фото: "Реальное время"

Бывший гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин может выйти на свободу раньше окончания срока. Сегодня Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за трагедию в ТЦ «Адмирал».

Решение райсуда вызвало недовольство потерпевших — в пятницу при рассмотрении ходатайства все они выдвигали Хайруллину условия о полной компенсации материального и морального вреда. Предлагали дать обещание под протокол или расписку, прямым текстом заявляя, что за свободу топ-менеджера ASG должен расплатиться бенефициар компании Алексей Семин.

Резко против УДО для фигуранта дела ТЦ «Адмирал» выступала и прокуратура.

Напомним, по приговору суда Хайруллин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей и наказан 9,5 года колонии. Верховный суд РТ сократил этот срок до 6 лет и 2 месяцев. Смягчающим обстоятельством послужило добровольное погашение ущерба в размере 82 млн рублей — это и компенсация затрат республиканского бюджета на выплаты семьям погибших и пострадавших, и расходы организаций на ликвидацию последствий пожара 11 марта 2015 года, в котором погибли 19 человек.

С учетом времени в СИЗО и под домашним арестом срок наказания Хайруллина истекает этой осенью. С учетом частичного погашения ущерба, положительных характеристики и уже отбытого срока защита просила об УДО. И суд принял эти аргументы.

Выйти на свободу Хайруллин сможет не раньше, чем решение суда вступит в силу.



Детали заседания — в материале «Реального времени».