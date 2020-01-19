Башкирская неделя: «Гранель» купит «Парк Хаус», президентские тезисы и продажа карьера в Сибае

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе появились сообщения о том, что партнер вице-премьера РБ намерен приобрести сеть крупных торговых центров в России, а в Сибае за 200 млн рублей был выставлен на продажу карьер. Тем временем «Ишсталь» банкротится, а сохранение шихана Куштау поддержали очередные ученые из Европы. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Партнер Назарова приценивается к «Парк Хаусу»

Владелец группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин может купить российские ТЦ «Парк Хаус». За все объекты в РФ европейская Atrium просит 280 млн евро. По данным СМИ, Нигматуллин выходит на сделку как частное лицо, а не как представитель девелоперской группы, которую он основал вместе с действующим вице-премьером РБ Андреем Назаровым.



Последствия тезисов Путина для Башкирии

Экономист Равиль Ахтямов поразмышлял над тем, как отразится затеянная президентом РФ Владимиром Путиным реформа власти на Башкирии. Подобные инициативы создают благоприятные условия для их реализации на региональном уровне, читает эксперт.



Любопытно, что одной из ключевых тем послания президента Федеральному собранию стала демография. В эти же дни в Башкирии представили проект по улучшению этой сферы в республике. Только за последний год рождаемость в РБ снизилась на 10%.

Сибайский карьер

На Avito появилось объявление о продаже Худолазовского карьера в Сибае. Приобрести месторождение известняка предлагается за 199 млн рублей. Ранее оно уже фигурировало в качестве альтернативного источника сырья для БСК.

Приобрести месторождение известняка предлагается за 199 млн рублей. Фото avito.ru

Однако в соцсетях высказывают сомнения в подлинности объявлений.

Европа поддерживает Куштау

Европейская ассоциация по защите геонаследия ProGEO выступила за сохранение шихана Куштау. Президент организации Ларс Эрикстад из Норвежского института природных ресурсов и его заместитель из России Марина Вдовец поддержали экоактивистов.



Взрыв газа в Уфе

В среду утром в двухэтажном жилом доме в Уфе произошел взрыв газа. На втором этаже обрушился потолок. Никто не погиб, но три человека пострадали.

Прокуратура начала проверку. Следком возбудил уголовное дело. Следователи усмотрели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



На втором этаже обрушился потолок. Никто не погиб, но три человека пострадали. Фото proufu.ru

Плата за детсад

Власти республики установили максимальный размер платы за детсад на 2020 год. Соответствующее распоряжение подписал глава РБ Радий Хабиров.

Согласно указу, максимальный размер платы за детсад в Уфе за одного воспитанника составит 145 рублей в день. В Уфимском районе — 134 рубля.



В Уфе осудили застройщика

В Уфе суд отправил экс-директора строительных фирм в колонию на 11 лет. Учредитель компаний «Ичхаус» и «Дом каждому» признан мошенником, собиравшим с клиентов деньги и не собиравшимся строить для них дома.

«Реальное время» выяснило, что директором и соучредителем компаний являлся Станислав Култаев.



Хабиров и тарифы аэропорта, «Ишсталь» банкротится, ЧМ по волейболу

Радий Хабиров обратился к правительству РФ с просьбой разрешить аэропорту Уфы повысить тарифы для авиакомпаний. Эти деньги требуются для расширения терминала внутренних линий. Администрация аэропорта уверяет, что повышение тарифов не отразится на ценах на билеты. А вот эксперты считают, что их стоимость вырастет.

Радий Хабиров обратился к правительству РФ с просьбой разрешить аэропорту Уфы повысить тарифы для авиакомпаний. Фото Тимура Рахматуллина

АСВ настаивает на возобновлении процедуры банкротства компании «Ишсталь», которая должна была построить металлургический завод в Ишимбайском районе республики. Компания избежала несостоятельности летом 2019-го, а теперь сама намерена подать заявление в арбитраж.

Хабиров подписал указ о подготовке к проведению в Уфе этапа чемпионата мира по волейболу в 2022 году.