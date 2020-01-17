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В Башкирии утвердили размер платы за детсад в новом году

21:17, 17.01.2020
В Башкирии утвердили размер платы за детсад в новом году
Фото: torange.biz

В Башкирии установили максимальный размер платы за детсад, взимаемой в этом году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Документ датирован 15-ым января и опубликован сегодня.

Так, согласно указу, максимальный размер платы за детсад в Уфе за одного воспитанника составит 145 рублей в день. В Уфимском районе — 134 рубля.

Ранее в Татарстане была утверждена плата за детский сад в 2020 году.

ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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