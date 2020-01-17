В Башкирии утвердили размер платы за детсад в новом году
В Башкирии установили максимальный размер платы за детсад, взимаемой в этом году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.
Документ датирован 15-ым января и опубликован сегодня.
Так, согласно указу, максимальный размер платы за детсад в Уфе за одного воспитанника составит 145 рублей в день. В Уфимском районе — 134 рубля.
Ранее в Татарстане была утверждена плата за детский сад в 2020 году.ОбществоВластьОбразование Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым