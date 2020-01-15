Башкирский бизнесмен может купить «Парк Хаус» в Казани и других городах РФ за 300 млн евро

Владелец башкирской девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин планирует купить сеть торговых центров «Парк Хаус» в России. Европейская Atrium European Real Estate оценивает этот актив в 280 млн евро.

В РФ расположены семь торговых центров сети, уточняет РБК. Один из них расположен в Казани, два в Москве, еще по одному в Санкт-Петербурге, Тольятти, Волгограде и Екатеринбурге. Их общая площадь составляет около 276 тысяч кв.м.

В самой группе заявили, что Нигматуллин проявляет личный интерес к сети ТЦ и проект не относится к «Гранели».

Напомним, что Ильшат Нигматуллин является сооснователем группы «Гранель». Его партнером и основным «двигателем» бизнеса был Андрей Назаров, сегодня занимающий пост вице-премьера Башкирии. Ранее Forbes намекал на тесные связи девелоперов с действующим главой республики Радием Хабировым.