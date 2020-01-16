Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в Уфе

Следственное управление СКР по Башкирии объявило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Уфе.

Следователи увидели признаки преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Как установлено следствием, в результате произошедшего хлопка бытового газа в одной из квартир 31-летний мужчина и двое его соседей, 37-летняя женщина и ее 15-летний сын, получили телесные повреждения, а также частично обрушена конструкция дома. После оказания медицинской помощи женщина и подросток отпущены домой, 31-летний мужчина находится в больнице», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Следователи планируют установить причины происшествия в рамках экспертных исследований, в настоящее время проводится допрос очевидцев и жильцов дома, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что накануне утром в Уфе произошел взрыв в жилой двухэтажке.