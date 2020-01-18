Как тезисы послания Путина применить в Башкирии?

Инновации по-уфимски: новые полномочия власти, судьба нацпроектов, социальные преобразования и «умная» миграция

Инициативы по реформированию государственной власти, объявленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, создают благоприятные условия для их реализации на региональном уровне. И в новых условиях руководство Башкортостана (в первую очередь глава РБ Радий Хабиров) обязано обратить ситуацию на пользу жителям республики, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт рассуждает, как тезисы, прозвучавшие в Москве, могут быть применены в Уфе.

Политические династии: выгода или вред?

Провозглашенные Владимиром Путиным реформы призваны создать стабильные условия для формирования политического класса (политических династий) в России. Руководством страны озвучены решения о мерах по повышению рождаемости, парламентской реформе, которая очевидно будет иметь продолжение на региональном уровне, поскольку правительство должно быть подотчетно парламенту на всех уровнях. В отличие от прошлогоднего послания президента, где звучала тема повышения обороноспособности страны, послание этого года посвящено в значительной степени темам любви, семьи и государства.

Можно провести практически прямую аналогию с династическим девизом Габсбургов: Bella gerant alii, tu felix Austria nube, nam quae Mars aliis, dat tihi regna Venus («Другие пусть ведут войну, а ты, счастливая Австрия, заключай браки. Ибо что другим дает бог Марс, то тебе дает Венера»). Об этом, в частности, пишет немецкий историк и писатель Марта Шад.

А вот что о политических династиях пишут филиппинский эксперт в области госуправления, политолог Рональд Мендоса и его коллеги: «Политические династии позволяют реформистам расширять временные рамки и проводить политику с долгосрочными целями. Политики с короткими сроками полномочий часто поддаются на популистские требования и откладывают насущные реформы, которые приносят свои плоды только в будущем, но тем не менее необходимы для обеспечения стабильного экономического роста. Политические династии также озабочены вопросами наследия в области своих полномочий, поэтому зачастую готовы к долгосрочному планированию. Вдобавок те из династий, кто заинтересован в выгоде, понимают, что, обеспечив с помощью реформ надежный экономический рост, они принесут пользу и себе».

Другими словами, политические династии склонны к долгосрочным стратегиям, так как думают о репутации семьи и клана в будущем.

Фото bash.news

Законотворческая деятельность, разработка и инициирование законодательных инициатив должны стать основным KPI работы депутатов Госсобрания. Для этого они должны работать на долгосрочной профессиональной основе, возможно, при сокращении их численности

Повышение роли башкирского Госсобрания

В этом смысле инициативы президента России по расширению полномочий парламента логичны и будут иметь продолжение на региональном уровне. В былые годы Башкортостан всегда задавал тон в политических инновациях. В нашей стране политика и экономика идут рука об руку. Способность республики быстро внедрить и масштабировать политические нововведения будет способствовать росту экономики и повышению качества жизни людей. Начать можно с повышения роли Государственного собрания — Курултая РБ в назначении премьер-министра правительства, его заместителей и утверждении министров, инициировании законодательных инициатив. При этом одновременно должны быть ужесточены требования к депутатам и их результативности. Законотворческая деятельность, разработка и инициирование законодательных инициатив должны стать основным КПЭ (KPI) их работы. Для этого депутаты должны работать на долгосрочной профессиональной основе, возможно, при сокращении их численности.

Вполне возможно, что парламентский контроль правительства — это лучший способ реализовать национальные проекты. Пока эффективность реализации национальных проектов неочевидна, о чем, в частности, докладывал руководству страны председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Очевидно, что с назначением нового председателя правительства России будет меняться система управления нацпроектами. По сути, произошла смена ответственного за реализацию нацпроектов должностного лица.

Существуют значительные резервы для повышения эффективности управления нацпроектами и на региональном уровне при одновременном ужесточении профессиональных требований к должностным лицам, отвечающим за их реализацию. Для этого в подчинении премьер-министра правительства Башкортостана после его утверждения Курултаем должен быть создан государственный орган по управлению проектами, подотчетный региональному парламенту. Сотрудники такого института должны заниматься проектной деятельностью исключительно на профессиональной основе, быть сертифицированы в области проектной деятельности по международным стандартам. При этом все проекты должны быть обеспечены ресурсами для их реализации, их можно свести в единый интегрированный план, утверждаемый совместно с республиканским бюджетом. В пользу такой конструкции свидетельствует, в частности, международный опыт.

Например, в Великобритании Национальный инфраструктурный план (аналог наших национальных проектов) утверждается парламентом страны. В плане оговаривается, что задача государства — сформировать задание, определить ключевые проблемы и мобилизовать для их решения ресурсы, как государственные, так и частные. Для координации действий по реализации плана в Казначействе Великобритании было создано специальное подразделение — управление инфраструктуры и проектов (Infrastructure and Projects Authority). Надо сказать, что в 2017 году я был единственным специалистом из России, принятым в Казначействе Великобритании и получившим возможность изучить опыт реализации таких крупных проектов. В этом органе трудятся более 50 квалифицированных специалистов, имеющих профессиональные сертификаты по управлению проектами, а также сертификаты специалистов по оценке строительных объектов. По итогам поездки были сформулированы рекомендации по реализации национальных проектов в России.

Фото ipa.blog.gov.uk

Например, в Великобритании Национальный инфраструктурный план (аналог наших национальных проектов) утверждается парламентом страны. В плане оговаривается, что задача государства — сформировать задание, определить ключевые проблемы и мобилизовать для их решения ресурсы, как государственные, так и частные

Первый план охватывал семь ключевых секторов инфраструктуры: транспорт, энергетику, связь/диджитал, водоснабжение, переработку мусора, защиту от наводнений и интеллектуальный капитал. В 2014 году к ним были добавлены проекты по разведке и добыче нефти, а в 2016-м — социальная инфраструктура и жилье. Все эти проекты направлены на повышение качества жизни и контролируются парламентом. Помимо этого отдельно утверждаются и региональные планы по развитию инфраструктуры в Шотландии и Уэльсе.

Такой же орган по реализации национальных проектов должен быть создан, на наш взгляд, и у нас. Апробировав в пилотном режиме такую конструкцию управления нацпроектами в Башкирии, можно затем масштабировать ее и на федеральном уровне. Вполне возможно, что это будет способствовать более успешной реализации национальных проектов.

Пенсии, рождаемость, «умная» миграция

Существует прямая связь между развитием пенсионной системы и инвестициями в социальную инфраструктуру, которая в конечном итоге приводит к улучшению качества жизни людей и повышению рождаемости.

Улучшение пенсионной системы должно стать также приоритетом нового правительства России. Пенсионные накопления в мире зачастую инвестируются в такого рода инфраструктурные проекты. Высокое качество инфраструктуры способствует привлечению в страну квалифицированных кадров.

В этом смысле наряду с мерами по повышению рождаемости стоило бы разработать меры по стимулированию «умной» миграции. Так, если бы плотность населения в родном Башкортостане была такая же, как в Подмосковье, то республика просто процветала бы. Необходимы продуманные инициативы по удержанию своих квалифицированных кадров и увеличению населения республики. Это новые потребители, создающие стоимость. К удвоению валового регионального продукта Башкортостана в реальном выражении может привести, в частности, увеличение численности ее населения. А для этого нужно изучить и внедрить самые лучшие мировые практики в этой области. «Умная» бизнес-миграция — это прямой путь к наполнению десятками и сотнями резидентами создаваемых в Башкортостане ОЭЗ и ТОСЭР, которые в мировой практике предназначены прежде всего для привлечения международного бизнеса.

Фото rus.bashgazet.ru

«Умная» бизнес-миграция — это прямой путь к наполнению десятками и сотнями резидентами создаваемых в Башкортостане ОЭЗ и ТОСЭР, которые в мировой практике предназначены прежде всего для привлечения международного бизнеса

Так, Ольга Хорева из Высшей школы экономики в своей работе «Управление умной миграционной мобильностью населения» выделяет следующие признаки миграционной политики стран, принимающих мигрантов:

привлечение высококвалифицированных специалистов;

отбор лучших из числа студентов-иностранцев, обучающихся в стране (уже освоивших востребованные профессии, язык, стиль жизни и традиции страны пребывания) и предоставление им права на работу и вида жительства;

привлечение квалифицированных временных мигрантов по узкому кругу специальностей с обязательным возвращением на родину;

привлечение бизнес-мигрантов и инвесторов (существует система ограничений);

жесткая политика в отношении пресечения нелегальной иммиграции и незаконного трудоустройства иностранных работников.

В этом вопросе нужно четко разграничить полномочия федеральных и региональных властей, закрепив на уровне соглашений, а возможно, и законодательно, цели миграционной политики для каждого региона, испытывающего отток населения. Так, например, в Канаде провинция Квебек самостоятельно проводит политику независимой иммиграции (до 25% иммигрантов страны). Там существуют следующие иммиграционные программы:

иммиграционные программы для постоянных квалифицированных рабочих, бизнесменов, предпринимателей, инвесторов, временных работников;

регулярная программа для временных работников или работы на каникулах;

регулярная программа для иностранных студентов в Квебеке;

интеграционные программы профессиональной переподготовки, французского языка, финансовой помощи и т. д.

Все эти меры по стабилизации политической системы и сбережению народа будут иметь эффект при условии, что начатая президентом России реформа затронет все уровни управления, а реализовывать ее будут высокомотивированные профессионалы, понимающие современные тенденции политики и экономики на федеральном и международном уровне.

Равиль Ахтямов