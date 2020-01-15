В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме, начата проверка прокуратурой

В среду утром в двухэтажном жилом доме в Уфе произошел взрыв газа, в результате которого обрушился потолок здания. Прокуратура Башкирии начала проверку.

Сообщение поступило о 06.55 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. Из здания эвакуировались 30 человек. Пострадали трое, среди них один ребенок.

«В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по соблюдению установленных требований в части обслуживания внутридомового газового оборудования и полноте мер, принимаемых контролирующими органами», — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Пресс-секретарь ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Анастасия Кенина рассказала, что оборудование в доме было исправным, передает «РИА Новости».