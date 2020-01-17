В Башкирии появилось объявление о продаже карьера в Сибае за 200 млн рублей

СМИ заметили, что на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже карьера в Сибае за 199 млн рублей. В соцсетях считают его фейком.

Речь идет о Худолазовском месторождении известняка, пишет Proufu.ru. В объявлении говорится, что владельцем является ОАО «УГМК».

Издание подчеркивает, что эксперты называли этот карьер альтернативным источником известняка, который могла бы использовать Башкирская содовая компания (БСК) вместо разработки шихана Куштау.

Однако телеграм-каналы и пользователи других соцсетей не верят в подлинность этого объявления.