В Уфе директора стройфирм приговорили к 11 годам колонии за мошенничество

Фото: скриншот видео

Орджоникидзевский райсуд Уфы признал 31-летнего учредителя и директора ООО «Ичхаус» и ООО «ФСК «Дом Каждому» виновным в мошенничестве. Предприниматель получил 11 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины сумму причиненного ущерба, размер которого составил 14 млн рублей.

Установлено, что в 2016 году бизнесмен заключил с клиентами договоры на возведение домов в Иглинском районе, Нефтекамске и Оренбурге. Потом его компании построили несколько объектов для вида, после чего перестали выполнять свои обязательства.

«В действительности он похитил полученные от них деньги и потратил по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно отрытым источникам, директором и соучредителем ООО «Ичхаус» и ООО «ФСК «Дом Каждому», зарегистрированных в Иглинском районе РБ, значится Станислав Култаев. Первой компанией он владел вместе с неким Павлом Яковлевым. Их доли составляли по 50%.

Ниже приводится видео 2016 года телеканала «Вся Уфа», в эфир которого Култаев приходил как преуспевающий бизнесмен: