Рабочие подрядчика ПСО «Казань» пожаловались Жириновскому

Бывшие рабочие «Гранд-Проекта», одной из подрядных фирм ПСО «Казань», попросили помощи на сайте «Открытые письма Владимиру Жириновскому».



В письме говорится, что рабочие сидят без зарплаты с апреля 2018 года. Также они пожаловались на невыплату компенсаций за неиспользованный отпуск и командировочных расходов.

«Возможно ли, что ООО «Гранд-Проект» начнет процедуру банкротства, если на них заведено уголовное дело? И что нам делать, если ООО «Гранд-Проект» действительно будет объявлено банкротом?», — пишут работники «Гранд-Проекта».

По словам одного из рабочих, сотрудники фирмы работали и на «Казань-Экспо», и на стадионах в Самаре, Саранске, и на космодроме «Восточный».



Напомним, сегодня в Казани был задержан VIP-строитель спортивных арен в Самаре и Саранске Руслан Сагитзянов. Ему предъявили обвинения в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств. Потерпевшими по делу могут быть признаны около двух тысяч человек.

Подробнее — в материале «Реального времени».