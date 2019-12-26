Генконсул Турции в Казани рассказал об увеличении товарооборота с Татарстаном

Генеральный консул Турецкой республики в Казани Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном.

«В этом году товарооборот между РТ и Турцией составляет $320 млн. Мы видим, есть увеличение. Значит, мы движемся небольшими шагами верным направлением.

Что касается плана на $1 млрд, этого мы добьемся. Другого пути у нас нет», — сказал генконсул на встрече с журналистами.

Однако Исмет Эрикан подчеркнул, что сотрудничество не должно быть односторонним. «Почему КАМАЗ, «Татнефть» и КВЗ не инвестируют в Турцию?» — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее Исмет Эрикан рассказал «Реальному времени», когда планирует посетить Уфу, а также поделился мнением о том, чем Башкирия может быть интересна для турецких инвесторов.

