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Экономика

Генконсул Турции в Казани рассказал об увеличении товарооборота с Татарстаном

12:07, 26.12.2019
Генконсул Турции в Казани рассказал об увеличении товарооборота с Татарстаном
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Генеральный консул Турецкой республики в Казани Исмет Эрикан отметил увеличение товарооборота между Турцией и Татарстаном.

«В этом году товарооборот между РТ и Турцией составляет $320 млн. Мы видим, есть увеличение. Значит, мы движемся небольшими шагами верным направлением.
Что касается плана на $1 млрд, этого мы добьемся. Другого пути у нас нет», — сказал генконсул на встрече с журналистами.

Однако Исмет Эрикан подчеркнул, что сотрудничество не должно быть односторонним. «Почему КАМАЗ, «Татнефть» и КВЗ не инвестируют в Турцию?» — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее Исмет Эрикан рассказал «Реальному времени», когда планирует посетить Уфу, а также поделился мнением о том, чем Башкирия может быть интересна для турецких инвесторов.

ЭкономикаОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
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