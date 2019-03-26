Экс-владелица Луны: приобретенного за 350 тыс. рублей тигренка собирались отдать в Калугу, но им не разрешили

К «полосатому делу» привлекли Росимущество, так как нужны деньги на лечение маленькой тигрицы от катаракты

Фото: из личного архива Марса Гилязова

Сегодня в Набережночелнинском суде рассматривали иск и ходатайство прокурора автограда об изъятии маленькой тигрицы по кличке Луна у Олеси Камальдиновой, которая содержала хищника в обычной квартире две недели, пока не был арестован ее экс-супруг по делу о наркоторговле, и передаче тигренка в Казанский зооботсад. Корреспондент «Реального времени» узнал, в какую сумму обошлась покупка тигра, где его купили, чем успела заболеть Луна во время своей двухмесячной одиссеи и почему привлекли по делу третью сторону — Росимущество. Из разговора с экс-владелицей тигренка, матерью двоих детей стало известно, что детеныша изначально семья собиралась отдавать в калужскую семью дрессировщиков, но не смогла получить разрешение на вывоз хищника. Женщина также рассказала о том, почему рада переезду Луны в зооботсад, призналась, что содержать тигренка — все равно что содержать ребенка. И пожаловалась на травлю в соцсетях.

Одиссея Луны: от наркоторговца — в «Тулпар», из «Тулпара» — в Казанский зооботсад

Напомним, двухмесячного на тот момент тигренка, самку по кличке Луна, изъяли у подозреваемого в наркоторговле жителя Набережных Челнов в начале февраля. После чего в социальных сетях и СМИ начался шум: кто-то предлагал отдать тигренка членам цирковой династии Запашных (они выразили свое согласие), кто-то — в Казанский зооботсад (там сначала отказались приютить животное из-за того, что тигренок нечистокровный). Временно Луна проживала в детско-юношеской конноспортивной школе «Тулпар», где есть свой зоопарк, и «Тулпар» даже хотел оставить ее у себя.

После того как президент РТ Рустам Минниханов увидел петицию с просьбой не отдавать Луну в цирк, он поручил перевезти тигренка в Казанский зооботсад, там были вынуждены согласиться принять животное у себя. Из-за этого решения прокуратура Набережных Челнов подала в суд иск о прекращении права собственности на тигренка Луну и определении места ее содержания. Дело было рассмотрено сегодня в Набережночелнинском городском суде судьей Людмилой Мухаметзяновой.

Прокуратура Набережных Челнов подала в суд иск о прекращении права собственности на тигренка Луну и определении места ее содержания. Дело было рассмотрено сегодня в Набережночелнинском городском суде



Приобретенного за 350 тыс. рублей тигренка содержали в обычной квартире автограда

Гульнара Назреева, старший помощник прокурора автограда, перед заседанием суда рассказала о причинах иска. Следователи РТ провели обыск по месту жительства одного из подозреваемых по уголовному делу о наркоторговле, где в ходе обыска в Набережных Челнах был изъят тигренок (7 февраля был задержан 32-летний президент благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавид Магеррамов — после обнаружения кустарной лаборатории по синтезированию наркотического средства «Мефедрон», она была оборудована в подсобном помещении офиса благотворительного фонда). Впоследствии тигренок был признан вещественным доказательством и был передан на сохранение в детско-юношескую конноспортивную школу «Тулпар».

Прокуратурой города была проведена проверка, было установлено, что гражданка Олеся Камальдинова (гражданская супруга одного из задержанных — развелась с ним, но жили они вместе) приобрела в собственность дикое животное, детеныша тигра-гибрида, самку 20 октября 2018 года рождения, за 350 тыс. рублей и с 26 января 2019 года содержала его в жилом помещении по месту жительства в многоквартирном доме по улице Раскольникова в Набережных Челнах.

По мнению прокуратуры, содержание тигра осуществлялось в нарушение действующего жилищного законодательства и законодательства об охране природы. В ходе проверки, по словам Назреевой, Камальдинова отказалась от тигренка по кличке Луна из-за отсутствия финансовых и бытовых возможностей для содержания дикого животного. Надлежащий уход могут предоставить только специалисты с опытом и профессиональной подготовкой. Единственным учреждением, способным предоставить нужные условия для проживания тигренка, прокуратура РТ считает Казанский зооботсад.

По результатам проверки прокуратурой в Набережночелнинский городской суд было направлено исковое заявление о прекращении права собственности Камальдиновой на тигренка и определении места его содержания в Казанском зооботсаду. Одновременно с исковым заявлением было направлено и заявление о принятии обеспечительных мер в виде незамедлительной передачи тигренка в зооботсад, которое судом было утверждено, и маленький хищник сегодня находится именно там.

Назреева с сожалением заметила, что казанские ветеринары установили, что из-за двухмесячной одиссеи Луны — с фотовспышками корреспондентов — у тигренка развилась катаракта

У маленькой тигрицы казанские ветеринары уже обнаружили катаракту

Назреева с сожалением заметила, что казанские ветеринары установили, что из-за двухмесячной одиссеи Луны — с фотовспышками корреспондентов — у тигренка развилась катаракта. Требуется дорогостоящее лечение, поэтому, по ее словам, и было инициировано заявление о привлечении в качестве третьего лица Росимущества (Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области), чтобы государство, оформив тигренка в свою собственность, могло выделять на содержание и лечение Луны деньги из бюджета. Ранее зоозащитница Эвелина Скрипочкина заявляла «Реальному времени», что специалисты Калужского областного центра реабилитации диких животных «Феникс» считают, что из-за неправильного кормления у тигренка еще и рахит.

Тигренок фактически всего две недели проживал в трехкомнатной квартире Олеси Камальдиновой с двумя детьми (старшему — шесть), с кошкой и собакой, пока не пришли следователи. «По-видимому, она сама постепенно начала понимать, что не место тигренку в жилой квартире», — заявила Гульнара Назреева.

Экс-владелица Луны уверяет, что собиралась отдать тигренка в калужский центр

Сама Олеся Камальдинова, явно устав от внимания к себе и своей семье за последние месяцы, появившись в суде, сначала наотрез отказалась общаться с журналистами, как и называть с разрешения судьи Людмилы Мухаметзяновой свое место работы — «чтобы проблем на работе не было». Но позже все-таки вынуждена была дать некоторые комментарии. По ее словам, историю «переврали» в репортажах, выставив ее наркоторговкой (она действительно не проходит по делу и обвиняемой не является), «мучающей животных», придумав ряд несуществующих фактов, как то, что «тигр был изъят в Казани — в особняке на втором этаже».

Камальдинова рассказала корреспонденту «Реального времени», в частности, что тигра приобретали «они» (муж и друг, оба ныне подследственные по делу о наркоторговле), а вовсе не она. На нее Луну только оформили в собственность, чему она не обрадовалась. Кроме того, экс-супруг две недели ухаживал за тигренком — «как за ребенком, раз в три часа кормил козьим молоком, а это молоко замучаешься искать!». Она же в «тигровом деле» фактически никак не участвовала, стараясь не привязываться к Луне как к домашнему животному, понимая, что та вырастет очень быстро и им придется расстаться.

Олеся Камальдинова, явно устав от внимания к себе и своей семье за последние месяцы, появившись в суде, сначала наотрез отказалась общаться с журналистами

Женщина заметила, что ни она сама, ни гражданский супруг не собирались содержать тигренка и готовы были перевезти его в калужский центр. Однако в Татарстане никто не был готов выдать на перевозку тигра соответствующее разрешение, «а просто так погрузить Луну в багажник и отвезти — нельзя». По ее словам, в Калуге живет некая семья дрессировщиков, у которых проживают львы, тигры, они выступают в цирке, этой семье на законных основаниях и собирались отдать Луну.

Решение о передаче тигра в калужский центр было принято бывшим супругом Камальдиновой после того, как он понял, с чем столкнулся. Любопытно, но Камальдинова уверяет: она не знала, что по закону содержать диких животных в квартире нельзя, якобы «запретили это только сейчас».

«Хотели славы, и они ее получили — на всю Россию!»

Камальдинова совершенно не в курсе, где и как приобретал экс-супруг детеныша тигра, знает только, что он сам этого страшно хотел и приобрел животное в складчину с другом за 350 тысяч рублей.

— Хотели славы, и они ее получили — на всю Россию! — так она комментирует решение мужчин купить тигра.

Компания, где приобрели животное, ей неизвестна: «кажется, откуда-то из Москвы». Гульнара Назреева же сообщила нам, что это некое екатеринбургское ООО «Регека». Сама Олеся брать тигра, как она сразу заявила бывшему мужу, отказывалась. Он, купив животное, поставил ее перед фактом, привезя в дом небольшой вольерчик с тигрицей. И оформив на экс-супругу — она тут же попросила его переоформить, но сделать это ныне задержанный не успел.

«Хотели славы, и они ее получили — на всю Россию!» — так она комментирует решение мужчин купить тигра

Камальдинова о содержании тигра: «Это ребенок на самом деле! Животик болит, зубки режутся, ласка нужна»

— В репортажах говорят, что тигренок выращивался для дальнейшей транспортировки наркотиков! Вы как себе это представляете вообще? — возмущалась женщина в ожидании судебного заседания. — Это неправда! Да, это была прихоть моего бывшего мужа. Я сама не покупала. Они (муж и его друг, — прим. ред.) думали как? Как кошке с собачкой — мисочку поставил, сама поест. Нет, тигренок как ребенок на самом деле! Животик болит, зубки режутся, ласка нужна. Но Луна быстро привыкла ходить на пеленочку и ела вместе с нашей собакой, которая расценивала тигренка почти как своего ребенка. Но все равно это же хищник — как он мог бы жить рядом с детьми?

Камальдинова искренне рада, что тигренка забрал Казанский зооботсад, и считает, что он чувствует себя там прекрасно в «своей среде обитания, пусть и искусственной». Она рассказала, что ее дети фактически и не понимали, что имеют дело с тигренком, так как он на тот момент был очень маленьким, «даже бутылочку не сосал». Экс-владелица заверила нас, что когда тигренок находился у нее, никаких болезней ветеринаром зафиксировано не было (на тигренка есть ветеринарное свидетельство, выданное в Самаре, кроме паспорта и ветсвидетельства иных разрешительных документов на содержание тигра не было):

— Прививки, какие нужно было, мы все успели сделать. Ветеринар к нам приезжал на дом. Лапка у нее выбрита, потому что ей ставили капельницу. Мы ей вшили также чип, поставили на учет, но в РТ в постановке на учет нам отказали — есть специальная программа «Марс», которая отслеживает содержание диких животных, и там не было названо происхождение тигренка, — объяснила Олеся Камальдинова.

Она также выступала против того, чтобы отдать тигренка в цирк — тем же братьям Запашным: «Там их так жестоко дрессируют, это кошмар!» Это ее заявление, впрочем, контрастирует с изначальным решением семьи переправить тигренка в Калугу, где бы он, когда подрос, тоже был бы вынужден выступать в цирке.

Суд сегодня в итоге принял ходатайства прокурора о привлечении третьего лица — Росимущества, уточнил, что отныне место проживания тигренка – Казанский зооботсад. Фото: «РБК Татарстан»



«Опять же скажут: «Вот, по делу проходит, просто испугалась, вот и отдала тигренка!»

Интересно, что в ходе беседы Назреевой с корреспондентом «РВ» о том, могла ли Камальдинова просто оформить дарственную для передачи тигренка в зооботсад, выяснилось, что могла бы, если бы тигренок не был вещдоком. Сама Камальдинова впервые узнала, что Луна — вещественное доказательство, и страшно удивилась этому: «А почему тогда собаку с кошкой не изъяли?!» Ей об этом никто не говорил.

— Еще меня называют чуть ли не соучастницей преступления и наркоторговкой. Тогда как я не прохожу по этому делу (ст. 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков», — прим. ред.). Опять же скажут: «Вот, по делу проходит, просто испугалась, вот и отдала тигренка!» Это треш! Настолько меня замучили люди, вы не представляете! — не скрывала эмоций женщина. — Я уже удалила все свои страницы в соцсетях. Хорошо хоть на детях это все не отразилось, маленькие слишком. Но мне теперь точно надо менять фамилию.

Суд сегодня в итоге принял ходатайства прокурора о привлечении третьего лица — Росимущества, уточнил, что отныне место проживания тигренка — Казанский зооботсад, и назначил дату следующего заседания на 8 апреля.