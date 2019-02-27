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Минниханов поручил поместить изъятого у наркоторговца тигренка в Казанский зооботсад

10:45, 27.02.2019 1
Минниханов поручил поместить изъятого у наркоторговца тигренка в Казанский зооботсад
Фото: из личного архива Марса Гилязова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить изъятого в Набережных Челнах тигренка по кличке Луна в Казанский зооботанический сад.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что животное уже везут в Казань, где его возьмут под опеку, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что ранее в Челнах по делу о наркотиках задержали президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова. В ходе обысков у него изъяли двухмесячного тигренка. После этого животное передали в конноспортивную школу «Тулпар» в Челнах.

Затем интерес к тигренку проявил цирк Мстислава Запашного, что возмутило зоозащитников Татарстана. В Сети появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова, в которой зоозащитники указал попросили оставить тигренка в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Без президента этот вопрос не мог решиться ?
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