Минниханов поручил поместить изъятого у наркоторговца тигренка в Казанский зооботсад

Фото: из личного архива Марса Гилязова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить изъятого в Набережных Челнах тигренка по кличке Луна в Казанский зооботанический сад.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что животное уже везут в Казань, где его возьмут под опеку, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что ранее в Челнах по делу о наркотиках задержали президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова. В ходе обысков у него изъяли двухмесячного тигренка. После этого животное передали в конноспортивную школу «Тулпар» в Челнах.

Затем интерес к тигренку проявил цирк Мстислава Запашного, что возмутило зоозащитников Татарстана. В Сети появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова, в которой зоозащитники указал попросили оставить тигренка в Татарстане.