Источник: Басманный суд арестовал Фаяза Шабаева по делу о взятке

Сегодня Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в посредничестве взятке в особо крупном размере Ф.Б. Шабаева.



Как утверждают источники «Реального времени», речь идет о бывшем главе управления Госнаркоконтроля по Татарстану. Уголовное дело возбуждено в республики Коми, его детали пока не раскрывают.

Мобильный телефон Шабаева не отвечает. Его близкие ситуацию не комментируют.

Ранее в Казани стартовал процесс над бывшим подчиненным Шабаева, его обвиняют в организации подпольной нарколаборатории в Челнах.