Источник: Басманный суд арестовал Фаяза Шабаева по делу о взятке
Сегодня Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в посредничестве взятке в особо крупном размере Ф.Б. Шабаева.
Как утверждают источники «Реального времени», речь идет о бывшем главе управления Госнаркоконтроля по Татарстану. Уголовное дело возбуждено в республики Коми, его детали пока не раскрывают.
Мобильный телефон Шабаева не отвечает. Его близкие ситуацию не комментируют.
Ранее в Казани стартовал процесс над бывшим подчиненным Шабаева, его обвиняют в организации подпольной нарколаборатории в Челнах.Происшествия Татарстан
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