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Источник: Басманный суд арестовал Фаяза Шабаева по делу о взятке

19:47, 19.12.2019 1
Источник: Басманный суд арестовал Фаяза Шабаева по делу о взятке

Сегодня Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в посредничестве взятке в особо крупном размере Ф.Б. Шабаева.

Как утверждают источники «Реального времени», речь идет о бывшем главе управления Госнаркоконтроля по Татарстану. Уголовное дело возбуждено в республики Коми, его детали пока не раскрывают.

Мобильный телефон Шабаева не отвечает. Его близкие ситуацию не комментируют.

Ранее в Казани стартовал процесс над бывшим подчиненным Шабаева, его обвиняют в организации подпольной нарколаборатории в Челнах.

Происшествия Татарстан
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