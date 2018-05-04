Принудительные работы вместо заключения: в Казани открылся исправительный центр №1 УФСИН России по РТ

Сегодня в Казани открылся исправительный центр №1 УФСИН России по РТ. Здесь будут отбывать наказание граждане, приговоренные к принудительным работам. Центр рассчитан на 200 человек. Торжественную красную ленту перед входом в дежурную часть центра разрезали помощник премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности Дауфит Хамадишин и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

С 1 января 2017 года в России стали применять такой вид наказания как принудительные работы. Это альтернатива лишению свободы и применяется за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.