В Казани подполковника и майора за коррупцию приговорили к 7 годам

Фото: Реальное время

Советский райсуд Казани огласил приговор по делу о «взятках на 1 млн рублей» по делу бывших руководителей отдела полиции «Гвардейский». Как передает журналист «Реального времени», подполковника Ленара Галяува наказали 3,5 года общего режима, такой же срок получил майор Даниила Гильванова годами.

При этом оба были лишены офицерских званий.

Суд счел необходимым переквалифицировать действия Галяува по эпизоду получения 400 тысяч рублей с получения взятки на мошенничество, а по эпизоду с 600 тысяч — на покушение на мошенничество. Действия же Гильванова были признаны посредничеством взяткам.

На приговор пришли родственники и коллеги экс-полицейских. Несколько из них пытались заблокировать проход журналиста «РВ» в зал суда. Когда конвой брал Гильванова под стражу его жена рыдала.

Напомним, офицеры были задержаны в августе этого года. По версии следствия, весной 2018 года сотрудниками ОП «Гвардейский» по подозрению в угоне автомобиля был задержан житель города Казани. Его сестра обратилась к Гильванову с просьбой о содействии в судьбе брата. Полицейский, в свою очередь, рассказал об этом коллеге — Галяуву. Последний сообщил, что может изменить квалификацию преступления на более мягкую за 400 000 рублей, и предложил Гильванову стать посредником в передаче денег за вознаграждение в 60 тыс. рублей.

После получения большей части денежных средств Галяув, как считают в Следкоме, дал следователю указание переквалифицировать обвинение на более мягкое. А когда уголовное дело было направлено в суд, сестра обвиняемого вновь обратилась к полицейским с вопросом о возможности назначения судом наказания, не связанного с лишением свободы. За это у нее потребовали 600 тыс. рублей и 30 тыс. за посреднические услуги Гильванову. И тут женщина решила заявить о происходящем, в результате задерживали полицейских в ходе спецоперации.

В прениях гособвинитель запросил для двоих 17 лет лишения свободы, а сами подсудимые просили не лишать их свободы.