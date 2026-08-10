В Татарстане объявили траур по погибшим при атаке БПЛА на Нижнекамск
Налет осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты
Сегодня утром Татарстан подвергся очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на Нижнекамск, сообщила пресс-служба раиса республики.
— Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие, — говорится в сообщении.
Раис республики в оперативном режиме получает актуальную информацию.
— Решением Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Нижнекамск, — добавили в пресс-службе.
В день траура, 10 августа, поручено приспустить госфлаги РТ, отменить все развлекательные передачи по ТВ, а Кабмину республики подготовить предложения по оказанию медпомощи пострадавшим.
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