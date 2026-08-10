Власти Башкортостана готовы оказать поддержку РТ в связи с ЧП в Нижнекамске

Также соболезнования республике выразили и власти Самарской области

Башкортостан разделяет траур с Татарстаном в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск, в результате которой погибло 12 человек. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсетях.

— От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку, — написал он в посте.

Также соболезнования республике выразили и власти Самарской области.

— Скорбим вместе с вами. Сил и мужества пережить произошедшее! Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, — написал глава области Вячеслав Федорищев в соцсетях.

Никита Егоров