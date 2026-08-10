Власти Башкортостана готовы оказать поддержку РТ в связи с ЧП в Нижнекамске
Также соболезнования республике выразили и власти Самарской области
Башкортостан разделяет траур с Татарстаном в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск, в результате которой погибло 12 человек. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсетях.
— От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку, — написал он в посте.
Также соболезнования республике выразили и власти Самарской области.
— Скорбим вместе с вами. Сил и мужества пережить произошедшее! Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, — написал глава области Вячеслав Федорищев в соцсетях.
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