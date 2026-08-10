Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск

Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами после ЧП в Нижнекамске.

— Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов. Кроме того, даны поручение по оперативной ликвидации последствий атак соответствующими службами, — сообщила пресс-служба руководителя республики.

Работа службы скорой помощи усилена 5 бригадами из Набережных Челнов и 1 бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявили траур по погибшим при атаке БПЛА на Нижнекамск.

Никита Егоров