В Казани за взятку 1,8 млн рублей арестован офицер МВД

Фото: "Реальное время"

Под домашний арест отправлен оперуполномоченный подразделения собственной безопасности МВД Татарстана Максим Морозов. Как выяснило «Реальное время», такое решение по ходатайству Следкома в субботу вынес Советский суд Казани.

Морозова задержали 24 октября сотрудники ФСБ. Его подозревают в получении взятки 1,8 млн рублей, вину он признает частично, сообщают источники «Реального времени».

В региональном управлении ФСБ и Следкоме от комментариев отказались.



В МВД по РТ «Реальному времени» сообщили о проведении служебной проверки по этой истории.

В Советском райсуде Казани подтвердили информацию об избрании меры пресечения Морозову — именно той, которую запрашивали следователи.