Число погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 13 человек, возбуждено дело о теракте

Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших

Фото: Динар Фатыхов

Количество погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск увеличилось до 13 человек к этой минуте. Среди погибших есть ребенок. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Также Прокуратура РТ возбудила уголовное дело по статье о теракте в связи с произошедшим.

— Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Никита Егоров