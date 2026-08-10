Число погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 13 человек, возбуждено дело о теракте
Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших
Количество погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск увеличилось до 13 человек к этой минуте. Среди погибших есть ребенок. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Также Прокуратура РТ возбудила уголовное дело по статье о теракте в связи с произошедшим.
— Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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