Новости происшествий

16:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск

10:10, 10.08.2026

В результате налета погибло 12 человек

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск
Фото: Динар Фатыхов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск. Об этом заявил помощник министра.

По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибло 12 человек, 39 пострадали.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил оказать медпомощь пострадавшим. По информации Минздрава республики, работа службы скорой помощи усилена 5 бригадами из Набережных Челнов и 1 бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также