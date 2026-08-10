Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск
В результате налета погибло 12 человек
Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск. Об этом заявил помощник министра.
По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибло 12 человек, 39 пострадали.
Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил оказать медпомощь пострадавшим. По информации Минздрава республики, работа службы скорой помощи усилена 5 бригадами из Набережных Челнов и 1 бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи.
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