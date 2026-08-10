Соседняя с Татарстаном Чувашия подверглась массовой атаке беспилотников
Глава Чувашской республики призвал жителей региона принять необходимые меры безопасности
Соседняя с Татарстаном Чувашия подверглась массовой атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Чувашской республики Олег Николаев.
— Отражается массовая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, один БПЛА уничтожен, — написал Николаев в своих соцсетях.
Глава Чувашской республики призвал жителей региона принять необходимые меры безопасности и сохранять спокойствие.
Напомним, угроза атаки БПЛА в утренние часы была объявлена также в десяти городах Татарстана, в том числе Казани, Зеленодольске и на территории Закамья.
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