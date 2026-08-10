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В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибло 12 человек — пресс-служба раиса РТ

09:53, 10.08.2026

Всем обратившимся оказывается медпомощь

По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибло 12 человек, 39 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Всем обратившимся оказывается медицинская помощь.

Никита Егоров

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