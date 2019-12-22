Башкирская неделя: новогодний «сухой закон», хищения взрывчатых отходов и проигрыш в «зеленом дерби»

Главные события уходящих семи дней в Башкортостане

Башкирия оперативно ограничила продажу алкоголя на Новый год, в Стерлитамаке обнаружили хищение более 270 тонн взрывчатых веществ, а «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в очередном «зеленом дерби». В Уфе тем временем арестовали чиновника, блогер Илья Варламов заступился за Куштау, а Муртаза Рахимов стал главным героем романа. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Башкирия ввела новогодний «сухой закон»

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ сразу в трех чтениях приняли закон, ограничивающий торговлю алкоголем во время новогодних праздников. За республиканский «сухой закон» проголосовали 82 парламентария, против — 13.

Как сообщалось ранее, 3 января продажа спиртного будет под запретом, а с 4 по 6 января будет ограничено время торговли.

Хищения тонн взрывчатки на оборонном заводе

На стерлитамакском оборонном предприятии «Авангард» обнаружили факт хищения 276 тонн взрывчатых отходов. Завод не сдал Минобороны необходимые реактивы после утилизации.

Возбуждено уголовное дело. Минпромторг считает, что предприятие изготавливало из реактивов взрывчатку для стороннего заказчика.

Минпромторг считает, что предприятие изготавливало из реактивов взрывчатку для стороннего заказчика. Фото cityopen.ru

«Салават» уступил «Ак Барсу»

На уходящей неделе «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретились в третий раз за сезон. «Ретроматч» завершился победой казанцев, все голы уложились в один период.

Совсем скоро командам предстоит сыграть очередное «зеленое дерби» — на этот раз в швейцарском Давосе.

Чиновник правительства арестован

В Уфе суд арестовал директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова. Следствие считает, что чиновник вымогал взятку в размере 3 млн рублей от коммерческой компании.

Сообщалось, что Абсалямов требовал деньги за ускорение оплаты выполненных по госконтрактам работ.

Варламов заступился за шиханы

Топовый российский блогер Илья Варламов выступил за сохранение горы Куштау в Башкирии. Он выложил пост о защитниках шиханов и поддержал активистов.

Илья Варламов выложил пост о защитниках шиханов и поддержал активистов. Фото gtrk.tv

Компанию БСК Варламов обвинил в погоне за сверхприбылью. Не забыл он и про главу республики, который назвал защитников горы «проплаченными журналистами и националистами».

Зимний шорт-трек

В Уфе достроили Центр зимнего шорт-трека, который сможет принимать на тренировках до 200 человек одновременно. Спорткомплекс, обошедшийся в 800 млн рублей, включает в себя ледовую арену, тренажерный и хореографический залы.

Центр будет специализироваться на секциях по шорт-треку и фигурному катанию, также может появиться отделение конькобежного спорта.

Башкирия — худшая по долгостроям

Счетная палата подсчитала проблемные недострои в регионах. Самый высокий показатель у Башкирии.

В республике 43% всех объектов являются брошенными или недостроенными.

Инвестфорум, роман о Муртазе и офис «Интеграла»

В Уфе прошел первый инвестфорум «Башкортостан зовет!». На мероприятии были подписаны соглашения на 4,5 млрд рублей.

На инвестфоруме «Башкортостан зовет!» были подписаны соглашения на 4,5 млрд рублей. Фото pravda.ru

Журнал «Агидель» опубликует в 2020 году документальный роман «Муртаза Рахимов» башкирского писателя Галима Хисамова.

Конкурсный управляющий «Интеграла» потребовал признать незаконной передачу бизнес-центра на улице Аксакова Нефтекамскому хлебокомбинату. Сделка оценивалась в 172 млн рублей.