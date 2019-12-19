Курултай Башкирии установил «сухой закон» на новогодние праздники
Депутаты Госсобрания-Курултая РБ приняли сразу в трех чтениях законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем на территории республики в новогодние праздники. Спиртные напитки будет нельзя продавать 3 января.
Также временные рамки будут действовать с 4 по 6 января.
Во время обсуждения документа представитель КПРФ Дмитрий Чувилин обратил внимание республиканского парламента на причину обильных возлияний в праздники — долгие выходные.
«Люди просто пьют потому, что им нечем заняться», — приводит его слова «Коммерсант».
За поправки проголосовали 82 депутата, 13 проголосовали против.
Напомним, что инициатором законопроекта выступил глава РБ Радий Хабиров. Он считает, что пьянство в новогодние каникулы является большой проблемой для республики и страны.ОбществоВласть Башкортостан
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