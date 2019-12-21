В Башкирии построили первую арену для шорт-трека

В Уфе завершилось строительство первого Центра шорт-трека.

Стоимость объекта составила 800 млн рублей. В спорткомплексе расположились ледовая арена, тренажерный и хореографический зал.

В комплексе могут заниматься 200 человек одновременно, сообщил директор центра Алексей Погребач.

«В первую очередь — это воспитанники спортшкол, в которых есть секции по шорт-треку и фигурному катанию, возможно, конькобежный спорт. Плюс занятия в тренажерном и танцевальном залах», — передает его слова «Интерфакс».

Также Погребач уточнил, что в настоящее время продолжается процесс передачи объекта Уфе, после этого каток смогут посещать горожане. Позднее предлагается организовать для жителей занятия в танцевальном и тренажерном залах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили приложение для поиска мест для занятий спортом.