Новости спорта

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Башкирии построили первую арену для шорт-трека

16:20, 21.12.2019
В Башкирии построили первую арену для шорт-трека
Фото: publicdomainpictures.net

В Уфе завершилось строительство первого Центра шорт-трека.

Стоимость объекта составила 800 млн рублей. В спорткомплексе расположились ледовая арена, тренажерный и хореографический зал.

В комплексе могут заниматься 200 человек одновременно, сообщил директор центра Алексей Погребач.

«В первую очередь — это воспитанники спортшкол, в которых есть секции по шорт-треку и фигурному катанию, возможно, конькобежный спорт. Плюс занятия в тренажерном и танцевальном залах», — передает его слова «Интерфакс».

Также Погребач уточнил, что в настоящее время продолжается процесс передачи объекта Уфе, после этого каток смогут посещать горожане. Позднее предлагается организовать для жителей занятия в танцевальном и тренажерном залах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили приложение для поиска мест для занятий спортом.

СпортОбществоИнфраструктура Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров